هولندا تحذر من نساء داعش مع انحسار التنظيم

أمستردام(صدى):

حذرت أجهزة الاستخبارات الهولندية من الاستهانة بالتهديد الذي تشكله المرأة التي يزداد دورها نشاطا وعنفا في تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وأفاد تقرير لجهاز الاستخبارات بأن ” دور المرأة في الجماعات الإرهابية لا ينبغي التقليل من شأنه فهي ملتزمة بالإرهاب مثل الرجل وتشكل تهديدا لهولندا “.

وأضاف التقرير أن الإرهابيات تحت سن الثلاثين ” يستطعن حمل السلاح ” الذي يتركه الرجال الذين قتلوا في المعارك بحسب الجهاز الذي يسعى الى تدمير ” القوالب النمطية “.

وتابع جهاز الاستخبارات الهولندي ” يقال إنهن فتيات ساذجات يسعين وراء الحب او وجدن أنفسهن +عن طريق الخطأ+ في صفوف الخلافة، لكنهن أكثر نشاطا وعنفا من ذي قبل “.

وأكد أن داعش يواجه خسائر في العراق وسوريا، فضلا عن نقص متزايد في أعداد المسلحين، ما يعطي المرأة دورا تتزايد اهميته.

وتابع “إنهن يجندن المقاتلين ويتولين إنتاج الدعاية ونشرها، وجمع الأموال” لصالح الجماعات الإرهابية.