حالة الطقس المتوقعة اليوم

طلال الغامدي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، رياحاً جنوبية على طول القطاع الغربي مع ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في حين تتكون السحب الركامية مساءً على مرتفعات مكة المكرمة وأجواءً مستقرة على باقي مناطق المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي و جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.