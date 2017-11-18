المواصفات والجودة تحدد موعد إطلاق ” سابر ” للحد من المنتجات المغشوشة

نايف السالم(صدى):

أعلن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والجودة سعد القصبي، إطلاق برنامج ” سابر ” الإلكتروني للحد من المنتجات المغشوشة مطلع يناير المقبل.

وأوضح القصبي، أن البرنامج سيجرى تطبيقه بشكل تدريجي في بعض النوافذ بمشاركة ثلاث جهات حكومية، وأنه سيتم تعميمه وتنفيذه بشكل عملي على المنتجات والسلع بدايةً من مارس المقبل، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وأكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والجودة أن برنامج ” سابر ” سيكون أداة تقنية لتسجيل المنتجات ومتابعتها.