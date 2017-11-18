20 ألف دعوى تحرش جنسي في الجيش الأمريكي

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” ، أن هناك أكثر من 20 ألف مزاعم تتعلق بالاعتداءات الجنسية داخل المؤسسات العسكرية الأمريكية على مدى السنوات الأربع الماضية.

وكشف البنتاجون، في تقرير نشره مكتب منع الاعتداءات الجنسية والاستجابة أمس الجمعة، تفاصيل الادعاءات التي قدمها فرع الخدمة للسنوات 2013-2016، حيث أبلغ الفرع العسكري– وهو أكبر فرع داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية- عن وجود 294 8 حالة تحرش جنسي بالمجمل.

وذكرت القوات البحرية في الوقت نفسه أن هناك 4788 حالة، وقوات المارينز 3400 ، والقوات الجوية 8776.

وتضم المؤسسة العسكرية الأميركية حوالي 1.3 مليون جندى من القوات العاملة.

ويأتي نشر التقرير وسط فضيحة للتحرش الجنسي التي هزت الولايات المتحدة، مع ظهور ادعاءات جديدة بحالات تحرش جنسية ضد متنفذين من مختلف القطاعات السياسية والثقافية والتجارية.