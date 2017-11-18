وليد الفراج: جمهور النصر عايش أحلى ” ويك إند ” .. والهلالي يترقب النهائي

ماجد محمد(صدى):

أشاد الإعلامي وليد الفراج، بفوز نادي النصر على نظيره الرائد بخماسية، قائلا: ” جمهور نادي النصر عايش أحلى ” ويك إند ” بعد الخماسية “.

وأوضح الفراج، أن هناك انقسام في الشارع السعودي، حيث أن جمهور نادي الهلال يترقب النهائي أمام أوروا في دوري أبطال آسيا، بينما يعيش النصراوية أحلى ويك إند.

وأضاف الفراج، خلال برنامجه ” أكشن يا دوري ” أن عدم وجود النصر في المنافسة في الدوري يجعل الدوري كأنه ناقص قلة إبهار، مشيرا إلى أن عودة النصر وتنافسه في الدوري السعودي هي إحدى عناصر القوة الرئيسية للدوري.