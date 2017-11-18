فيديو.. مواطن يكرم عمال بلدية الدلم تقديرا لجهودهم في خدمة المجتمع

حمود العنزي(صدى):

أقام المواطن خالد بن راشد الغانم، حفلا تكريميا في منزله للعاملين في خدمات بلدية الدلم، تقديرا لجهودهم في خدمة الوطن والمجتمع.

ونشر الغانم، مقطع فيديو للحفل عبر حسابه على تويتر، معلقا عليه ” سعدت وأبنائي هذه الليلة باستضافة إخواني العاملين في خدمات بلدية الدلم، وذلك لأهميتهم في حياتنا اليومية، وأن بعضنا يكمل الآخر فلهم مني أوفر الشكر كما أشكر أخي أبا ياسر رئيس البلدية بالدلم على موافقته على تكريمهم، والشكر موصول للمكتب التعاوني بالدلم على مشاركته.. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه “.

وأظهر الفيديو، حضور 300 عامل من مختلف الجنسيات للحفل الذي أقامه الغانم في منزله، وأثنى المغردون على الحفل الطيب والخلق الكريم المتمثل في الاحتفاء بالعمال وتقدير جهودهم.