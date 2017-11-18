وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاش ويلتقي عددًا من الكتاب الأسبان

طلال الغامدي(صدى):

عقد معهد الكانو الملكي للدراسات الاستراتيجية والدولية بمدريد بحضور ومشاركة معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير جلسة نقاش بعنوان : ” السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في ظل التغيرات “، بحضور عددٍ من المفكرين والأكاديميين والدبلوماسيين.

كما التقى معالي وزير الخارجية خلال زيارته للعاصمة الأسبانية عددًا من الكتاب والصحفيين الأسبان، مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز شراكاتها، وأن العلاقات بين البلدين الصديقين تاريخية ومميزة، ونسعى لتعزيزها في المجالات كافة.

واستعرض معاليه ما تحققه المملكة في ضوء رؤيتها للحاضر والمستقبل من خلال برامج رؤية المملكة 2030، مؤكدًا موقف المملكة الثابت في محاربة التطرف والإرهاب ومموليه وداعميه.