” فيتو روسي ” ضد مشروع قرار بشأن كيماوي سوريا

نيويورك(صدى):

استخدمت روسيا حق النقض ” الفيتو “، ضد مشروع قرار تقدمت به اليابان ينص على تمديد تقني لمدة شهر واحد لمهمة الخبراء الدوليين المكلفين بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية بسوريا.

وصوت 12 من أصل الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الياباني، فيما عارضته بوليفيا إلى جانب روسيا التي استخدمت حقها بالنقض للمرة الثانية في 24 ساعة.

أما الصين فقد امتنعت من جهتها عن التصويت.

وقال البيت الأبيض في بيان إن فيتو روسيا على قرار الأمم المتحدة بشأن تحقيق سوريا ” رسالة واضحة ” مفادها أن موسكو لا تقدر أرواح الضحايا.