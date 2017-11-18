فلسطين تصف إخلاء تجمعات البدو حول القدس انتهاك صارخ للقوانين الدولية

القدس(صدى):

وصفت الحكومة الفلسطينية، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء ” البيوت ” التي يعيش فيها الفلسطينيون من البدو في محيط مدينة القدس، هو انتهاك صارخ لكافة القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، في بيان، إن على المجتمع الدولي بكافة دوله ومنظماته ومؤسساته تحمل مسؤولياته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، باتخاذ خطوات عملية ورادعة لمنع حكومة الاحتلال من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، موكداً أن استمرار ارتكاب هذه الجرائم من شأنه تعطيل كافة الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام، وأنه هذه الجرائم لن تثني أبناء الشعب الفلسطيني عن التمسك بالثوابت الوطنية.

وأضاف أن القيادة والحكومة الفلسطينية ستواصل جهودها من أجل دعم وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده، خاصة في مدينة القدس المحتلة، حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.