سفارة المملكة ببيروت تجدد دعوتها للمواطنين مغادرة لبنان في أسرع وقت

عادل الحربي(صدى):

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في لبنان إلى مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، وذلك نظراً للأوضاع التي تشهدها البلاد هناك.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أنه بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية، فإن سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تطلب من المواطنين الزائرين والمقيمين في لبنان المغادرة في أٌقرب فرصة ممكنة ” .

يذكر أن سفارة المملكة في لبنان، أصدرت الأسبوع الماضي بيانا دعت فيه المواطنين من زائرين ومقيمين إلى مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن.