سعد الحريري يعلق على تعرض سعوديتين للاعتداء في بيروت

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، أن الاعتداء على أي مواطن سعودي أو على ممتلكاته فهو اعتداء على سعد الحريري وعلى بيت الوسط.

جاء ذلك تعليقا من الحريري على تعرض مواطنتين سعوديتين للاعتداء على ممتلكاتهما من قبل عدد من الشباب اللبناني في منطقة المصيطبة ببيروت.

وقال الحريري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: ” اقول بوضوح ان الاعتداء على اي مواطن سعودي او على ممتلكاته هو اعتداء على سعد الحريري وعلى بيت الوسط. مع يقيني بان المعتدين هم جماعة مشبوهة، لا هدف لها الّا الفتنة “.