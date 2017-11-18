وفد المملكة بالأمم المتحدة ينجح في إصدار قرار لصالح مسلمي الروهينجا

عادل الحربي(صدى):

أكد الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، نجاح جهوده في إصدار قرار من الأمم المتحدة يطالب حكومة ميانمار بالوقف الفوري للانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق مسلمي الروهينجا.

وأضاف أن القرار الذي تبنته 135 دولة نص على وقف العمليات والانتهاكات العسكرية ضد أقلية الروهينجا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، وتأمين عودة اللاجئين والمشردين من الروهينجا في جو من الأمان والكرامة، ومنح حقوق المواطنة الكاملة للمسلمين الروهينجا، ومنح إمكانية الوصول الكاملة دون قيود ودون مراقبة لبعثة تقصي الحقائق المشكّلة بقرار مجلس حقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى لرصد حالة حقوق الإنسان بشكل مستقل.

وشدد القرار على ضمان الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص الذين ينتمون لأقلية الروهينجا، وإنهاء جميع القيود المفروضة على تحركاتهم، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص معني بميانمار، بالإضافة إلى التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية لولاية راخين لإتاحة المصالحة بين جميع الطوائف الأخرى التي تعيش في الولاية، والشروع في عملية تنمية شاملة للجميع.