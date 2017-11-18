شرطة السليل تضبط عددا من المخالفين للإقامة والعمل وأمن الحدود

طلال الغامدي(صدى):

ضبطت شرطة السليل عددا من مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، تنفيذا للحملة الوطنية الشاملة ” وطن بلا مخالف ” .

قاد الحملة مدير دوريات السليل الملازم أول خالد آل حزام، وتركزت على وضع نقاط تفتيشية، مع تمشيط عدة مواقع بالمحافظة والمراكز المجاورة، وتم ضبط عدد من المخالفين، سُلموا جميعاً للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

يُشار إلى أن حملة ” وطن بلا مخالف ” ، بدأت منذ الأربعاء الماضي لتعقب وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من الوافدين أو الناقلين أو المشغلين، حيث ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحدها الأعلى بحق هؤلاء المواطنين والمقيمين.