شرطة الجوف تضبط 103 مخالفين للإقامة والعمل

سهو الهشال(صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم / يزيد بن سعود النومس وانه إشارة للحملة الوطنية لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) .

عليه فانه تم ضبط بمنطقة الجوف يوم الجمعة الموافق ٢٨-٢-١٤٣٩ هـ

عدد ٧٣ مخالف ( عدم حمل اقامه).

عدد ٢٤ مخالف(انتهاء صلاحية التاشيرة ).

عدد ٦ مخالفين ( مخالف للمهنة) .

مخالف واحد(عمل عند غير الكفيل) .

مخالف واحد ( تغيب عن العمل).

والمنفذين ({ شرطة محافظة القريات _ شرطة محافظة طبرجل _ شؤون الأمن متمثل بقوه الضبط الميداني _ إدارة مرور الجوف _ إدارة دوريات الامن بالجوف_القوة الخاصة لأمن الطرق _ شرطة محافظة دومة الجندل). والله الموفق.