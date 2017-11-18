شرطة الجوف تضبط 103 مخالفين للإقامة والعمل
صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم / يزيد بن سعود النومس وانه إشارة للحملة الوطنية لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) .
عليه فانه تم ضبط بمنطقة الجوف يوم الجمعة الموافق ٢٨-٢-١٤٣٩ هـ
عدد ٧٣ مخالف ( عدم حمل اقامه).
عدد ٢٤ مخالف(انتهاء صلاحية التاشيرة ).
عدد ٦ مخالفين ( مخالف للمهنة) .
مخالف واحد(عمل عند غير الكفيل) .
مخالف واحد ( تغيب عن العمل).
والمنفذين ({ شرطة محافظة القريات _ شرطة محافظة طبرجل _ شؤون الأمن متمثل بقوه الضبط الميداني _ إدارة مرور الجوف _ إدارة دوريات الامن بالجوف_القوة الخاصة لأمن الطرق _ شرطة محافظة دومة الجندل). والله الموفق.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38167 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 12738 ] نشر منذ 2 ساعتين
في المجرمين