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شرطة الجوف تضبط 103 مخالفين للإقامة والعمل

شرطة الجوف تضبط 103 مخالفين للإقامة والعمل
سهو الهشال(صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم / يزيد بن سعود النومس وانه إشارة للحملة الوطنية لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) .

عليه فانه تم ضبط بمنطقة الجوف يوم الجمعة الموافق ٢٨-٢-١٤٣٩ هـ
عدد ٧٣ مخالف ( عدم حمل اقامه).

عدد ٢٤ مخالف(انتهاء صلاحية التاشيرة ).

عدد ٦ مخالفين ( مخالف للمهنة) .

مخالف واحد(عمل عند غير الكفيل) .

مخالف واحد ( تغيب عن العمل).

والمنفذين ({ شرطة محافظة القريات _ شرطة محافظة طبرجل _ شؤون الأمن متمثل بقوه الضبط الميداني _ إدارة مرور الجوف _ إدارة دوريات الامن بالجوف_القوة الخاصة لأمن الطرق _ شرطة محافظة دومة الجندل). والله الموفق.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 38167 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

[ عدد التعليقات: 12738 ] نشر منذ 2 ساعتين

في المجرمين

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