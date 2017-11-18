الطبيب المشرف على علاج الجندي الفار من كوريا الشمالية: لم أشاهد مثله
كشف الطبيب المشرف على علاج الجندي الكوري الشمالي الذي هرب إلى كوريا الجنوبية الإثنين الماضي، عن وجود الكثير من الديدان في أمعائه.
قال الطبيب المشرف على العلاج: ” لم أشاهد أمرًا كهذا في حياتي وإحدى الديدان التي تم استخراجها من جسده بلغ طولها 27 سنتيمترًا ” .
وكان الجندي الكوري الشمالي قد تلقى طلقات عديدة خلال هروبه إلى الجنوب، ولكن حالته مستقرة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38167 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب والسبب ؟؟
نايف الشمراني[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة
من اكلهم المعفن
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22687 ] نشر منذ 40 دقيقة
شكله ماكل كلب مندي مسعور🤔
alfahd42[ عدد التعليقات: 12738 ] نشر منذ 34 دقيقة
قومه اكل الكلاب وهروبه من بلده
alfahd42[ عدد التعليقات: 12738 ] نشر منذ 34 دقيقة
من خرج من داره قل مقداره
alfahd42[ عدد التعليقات: 12738 ] نشر منذ 33 دقيقة
تمسك في بلدك حتى لو تموت جوع