  • الجمعة 17

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. الطبيب المشرف على علاج الجندي الفار من كوريا الشمالية: لم أشاهد مثله

الطبيب المشرف على علاج الجندي الفار من كوريا الشمالية: لم أشاهد مثله

الطبيب المشرف على علاج الجندي الفار من كوريا الشمالية: لم أشاهد مثله
بيونج يانج(صدى):

كشف الطبيب المشرف على علاج الجندي الكوري الشمالي الذي هرب إلى كوريا الجنوبية الإثنين الماضي، عن وجود الكثير من الديدان في أمعائه.

قال الطبيب المشرف على العلاج: ” لم أشاهد أمرًا كهذا في حياتي وإحدى الديدان التي تم استخراجها من جسده بلغ طولها 27 سنتيمترًا ” .

وكان الجندي الكوري الشمالي قد تلقى طلقات عديدة خلال هروبه إلى الجنوب، ولكن حالته مستقرة.


الوسوم:, , , , ,

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38167 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب والسبب ؟؟

[ عدد التعليقات: 12738 ] نشر منذ 34 دقيقة

قومه اكل الكلاب وهروبه من بلده

[ عدد التعليقات: 12738 ] نشر منذ 34 دقيقة

من خرج من داره قل مقداره

[ عدد التعليقات: 12738 ] نشر منذ 33 دقيقة

تمسك في بلدك حتى لو تموت جوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *