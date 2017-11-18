الطبيب المشرف على علاج الجندي الفار من كوريا الشمالية: لم أشاهد مثله

بيونج يانج(صدى):

كشف الطبيب المشرف على علاج الجندي الكوري الشمالي الذي هرب إلى كوريا الجنوبية الإثنين الماضي، عن وجود الكثير من الديدان في أمعائه.

قال الطبيب المشرف على العلاج: ” لم أشاهد أمرًا كهذا في حياتي وإحدى الديدان التي تم استخراجها من جسده بلغ طولها 27 سنتيمترًا ” .

وكان الجندي الكوري الشمالي قد تلقى طلقات عديدة خلال هروبه إلى الجنوب، ولكن حالته مستقرة.