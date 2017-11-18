الأرصاد: أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن فرصة هطول الأمطار تزداد؛ حيث يتوقع أن تكون من متوسطة إلى غزيرة على المدن الساحلية تشمل تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة ابتداء من الوجه وأملج وينبع ورابغ وجدة والليث والأجزاء المجاورة لها، وخاصة يوم الاثنين والثلاثاء.

وأشارت الهيئة، إلي أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقتي الرياض والشرقية اعتبارًا من يوم الاثنين القادم، ثم يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة تقل معها فرصة هطول الأمطار على شمال المملكة اعتبارًا من يوم الثلاثاء، ومن ثم على غرب ووسط المملكة اعتبارًا من يوم الأربعاء.

ودعت الأرصاد وحماية البيئة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية.