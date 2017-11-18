سامسونج تستعد لطرح هاتفها الجديد ” جالاكسي إس 9 “

سول(صدى):

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق جالاكسي إس 9، في شهر مارس او بداية أبريل المقبل.

وأشارت المعلومات المسربة، إلى أن سعر جالاكسي ” إس 9 ” لن يكون أقل من 1000 دولار، أي ما يعادل سعر هاتف أبل الجديد آيفون X.

وأوضحت مصادر أنه من المستبعد أن تغير سامسونج شكل هاتفها الجديد، إذ سيشبه إلى حد ما هاتفها السابق جالاكسي إس 8، ومن المتوقع كذلك أن تعتمد الشركة على كاميرا مزدوجة العدسة، كما هو الحال بالنسبة للهاتف نوت 8.