سامسونج تستعد لطرح هاتفها الجديد ” جالاكسي إس 9 “
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق جالاكسي إس 9، في شهر مارس او بداية أبريل المقبل.
وأشارت المعلومات المسربة، إلى أن سعر جالاكسي ” إس 9 ” لن يكون أقل من 1000 دولار، أي ما يعادل سعر هاتف أبل الجديد آيفون X.
وأوضحت مصادر أنه من المستبعد أن تغير سامسونج شكل هاتفها الجديد، إذ سيشبه إلى حد ما هاتفها السابق جالاكسي إس 8، ومن المتوقع كذلك أن تعتمد الشركة على كاميرا مزدوجة العدسة، كما هو الحال بالنسبة للهاتف نوت 8.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38167 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ..
بربتيس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
1000 دولار على ايش زي اللي يشتري اكسنت بحق مرسيدس 500! 🤔
alfahd42[ عدد التعليقات: 12738 ] نشر منذ 1 ساعة
وش فرقه عن القديم وفرق السعر بعد
alfahd42[ عدد التعليقات: 12738 ] نشر منذ 28 دقيقة
هاه وش الفرق