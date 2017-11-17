البنك السعودي الفرنسي يعلن 6 وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع البنك في منطقة الرياض.

وأبرز البنك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مدير مشروع أول.

2- مسؤول مراقبة الجودة.

3- مساعد مسؤول المصالحات.

4- رئيس قسم مراقبة العمليات.

5- مساعد مسؤول التقارير.

6- محاسب أول للصندوق.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2017م.

وأشار البنك إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).