العثور على فتاة تبوك المتغيبة

محمود البلوي(صدى):

عثرت الشرطة مساء الجمعة، على فتاة تبوك التي فُقدت أمس، بعد سفرها إلى حائل.

وأوضحت مصادر أن الفتاة البالغة من العمر ١٨ عامًا قامت بالسفر إلى منطقة حائل عن طريق النقل الجماعي بعد انتحالها اسم فتاة أخرى، ونجحت الأجهزة الأمنية بمنطقة تبوك في تتبعها، ثم بالتنسيق بين شرطتَي تبوك وحائل، تم الوصول إليها، وهي بصحة جيدة.

وكانت فتاة طالبة بالصف الأول الثانوي، تغيبت عقب خروجها من مدرستها بحي النهضة في تبوك بعد انتهاء الدوام المدرسي، وأطلق مغردون على ” تويتر ” ، وسماً للمساعدة في العثور عليها.