بالفيديو.. السويلم: رافضو الوحدات السكنية المقدمة من الوزارة لا يتجاوزون 30 %

عادل الحربي(صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، سيف السويلم، إن نسبة الرافضين للمنتجات السكنية التي تقدمها الوزارة لا تتجاوز 30 % ، مشيرا إلى أنها محدودة جدا.

وأوضح السويلم خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” على روتانا خليجية، أن نسبة القبول عالية ما يعكس مؤشرًا واضحًا أن المنتجات السكنية التي تم تخصيصها للمستحقين تلبي رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم المالية.

وأضاف السويلم أن أسعار الوحدات السكنية تتراوح من 250 إلى 700 ألف ريال، لافتًا إلى أن ” هناك الأراضي المجانية المطورة التي تقدم للمواطنين ” .

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وتابع: نستهدف منح 75 ألف قطعة أرض مطورة من خلال الدفعات المتعاقبة، وتم تسليم أغلبها، ولم يتبقَّ سوى 8 آلاف قطعة.‏