بالفيديو.. مشاجرة بين وافدين في سوق البصل بالكويت
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مشاجرة عنيفة بين اثنين من العمالة الوافدة في الكويت، يعملان في سوق الجملة للخضار، بسبب الخلاف على سعر البصل.
وأظهر مقطع فيديو المشاجرة، التي وقعت في سوق الخضار، بعد خلاف بين العاملين، ما أدى إلى التشابك بالأيدي، وتبادلهما اللكمات والصفعات، وسط محاولات لفض المشاجرة من قبل عمال آخرين، دون جدوى.
يُذكر أن سعر كيس البصل وصل بحسب ما قاله أحد المشترين إلى 8 دنانير، (ما يعادل 99 ريالا)، وسط شح كبير في المتوفر منه في الأسواق، وهو ما قد يفسر المشاجرة بين العاملَين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22663 ] نشر منذ 23 دقيقة
هههههههه هههههههه
تسمونها مضاربة ذي😂😂
عموما بيع البصل بما حصل🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38159 ] نشر منذ 16 دقيقة
الصلح خير ,,