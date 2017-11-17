بالفيديو.. مشاجرة بين وافدين في سوق البصل بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مشاجرة عنيفة بين اثنين من العمالة الوافدة في الكويت، يعملان في سوق الجملة ‏للخضار، بسبب الخلاف على سعر البصل.

وأظهر مقطع فيديو المشاجرة، التي وقعت في سوق الخضار، بعد خلاف بين ‏العاملين، ما أدى إلى التشابك بالأيدي، وتبادلهما اللكمات والصفعات، وسط ‏محاولات لفض المشاجرة من قبل عمال آخرين، دون جدوى.‏

يُذكر أن سعر كيس البصل وصل بحسب ما قاله أحد المشترين إلى 8 دنانير، (ما يعادل 99 ريالا)، وسط شح كبير في المتوفر منه في الأسواق، وهو ما قد يفسر المشاجرة بين العاملَين.