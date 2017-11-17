جيلي تستعد لطرح أول سيارة طائرة كهربائية

بكين(صدى):

أعلنت شركة جيلي الصينية لصناعة وتطوير السيارات، أنها ستطرح أول نموذج لسيارة طائرة كهربائية من إنتاجها، مطلع عام 2019.

ونجحت جيلي في ضم شركة “تيرافوجيا” المتخصصة في تطوير السيارات الطائرة، والتي عملت منذ عام 2006 على بناء نموذجين من السيارات هما “ترانزيشن وتي إف إكس”.

وبحسب مجلة “Motor authority ” فإن سيارة جيلي الجديدة مزودة بمحركين كهربائيين موزعين على جانبي السيارة، وستكون قادرة على التحليق بسرعة تصل إلي 322 كيلومتراً في الساعة، ولمسافة 800 كيلومتر قبل الحاجة لإعادة الشحن.

ومن المتوقع أن تطرح النسخة المطورة من سيارة جيلي الطائرة للبيع بالأسواق بسعر 279 ألف دولار.