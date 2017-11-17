بالفيديو.. سلطان بن سحيم في اجتماع قبايل قحطان: سنطهر قطر من رجسها
قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، في اجتماع قبايل قحطان القطرية: ” أسعد بالوقوف أمامكم وفخور بأن أرى هذا الحفل قد غطى الأرض وملأ هتافه السماء ” .
وتابع: “لو أننا سرينا الليل لأصبحنا على ضفاف الخليج، أنا معكم ليس تعاطفاً مع الشيخ شافي، فالجنسية ورقة لا تضيره ولا تقترب من قيمته”.
وأضاف الشيخ: “نحن المؤسسون لقطر ونحن الذين سنطهرها من رجسها ” .
عاجل | الشيخ #سلطان_بن_سحيم في #اجتماع_قبايل_قحطان : أسعد بالوقوف أمامكم وفخور أن أرى هذه الحفل قد غطى الأرض وملأ هتافه السماء. #الإخبارية #قبايل_قحطان pic.twitter.com/wUmcufvFhs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 17, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38158 ] نشر منذ 47 دقيقة
طيب طيب ,, الله يقويكم ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 5480 ] نشر منذ 35 دقيقة
فعلا لابد من تكوين قوات تطهر قطر تتحرك من الداخل ومن الخارج وأنذار جميع الجنود الأتراك بالخروج والا مصيرهم الموت كقوة محتلة وابشر ا بالدعم بالرجال والمال والعتاد وان شاء الله يكون ذلك قريبا جدا
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11412 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يوفقكم 😊
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6064 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يوفقكم ويعينكم😊كان سحبت المتجمعين عندك وعلى قطر لطرد الناقه😊😁 وولده😊😁هههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 12657 ] نشر منذ 8 دقائق
طلال كيف تقول قبائل قحطان القطرية
الاجتماع كان لقبائل قحطان في السعودية تضامن مع بن شافي القطري لان قطر سحبت جنسيته
alfahd42[ عدد التعليقات: 12657 ] نشر منذ 7 دقائق
اما سحيم هو ابن قطر ويقدر مع بني عمه على خلع الحمدين