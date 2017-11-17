  • الجمعة 17

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. سلطان بن سحيم في اجتماع قبايل قحطان: سنطهر قطر من رجسها

بالفيديو.. سلطان بن سحيم في اجتماع قبايل قحطان: سنطهر قطر من رجسها

بالفيديو.. سلطان بن سحيم في اجتماع قبايل قحطان: سنطهر قطر من رجسها
طلال الضوي(صدى):

قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، في اجتماع قبايل قحطان القطرية: ” أسعد بالوقوف أمامكم وفخور بأن أرى هذا الحفل قد غطى الأرض وملأ هتافه السماء ” .

وتابع: “لو أننا سرينا الليل لأصبحنا على ضفاف الخليج، أنا معكم ليس تعاطفاً مع الشيخ شافي، فالجنسية ورقة لا تضيره ولا تقترب من قيمته”.

وأضاف الشيخ: “نحن المؤسسون لقطر ونحن الذين سنطهرها من رجسها ” .


الوسوم:, , , , , ,

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38158 ] نشر منذ 47 دقيقة

طيب طيب ,, الله يقويكم ,,

[ عدد التعليقات: 5480 ] نشر منذ 35 دقيقة

فعلا لابد من تكوين قوات تطهر قطر تتحرك من الداخل ومن الخارج وأنذار جميع الجنود الأتراك بالخروج والا مصيرهم الموت كقوة محتلة وابشر ا بالدعم بالرجال والمال والعتاد وان شاء الله يكون ذلك قريبا جدا

[ عدد التعليقات: 6064 ] نشر منذ 27 دقيقة

الله يوفقكم ويعينكم😊كان سحبت المتجمعين عندك وعلى قطر لطرد الناقه😊😁 وولده😊😁هههههه

[ عدد التعليقات: 12657 ] نشر منذ 8 دقائق

طلال كيف تقول قبائل قحطان القطرية
الاجتماع كان لقبائل قحطان في السعودية تضامن مع بن شافي القطري لان قطر سحبت جنسيته

[ عدد التعليقات: 12657 ] نشر منذ 7 دقائق

اما سحيم هو ابن قطر ويقدر مع بني عمه على خلع الحمدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *