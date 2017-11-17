بالفيديو.. سلطان بن سحيم في اجتماع قبايل قحطان: سنطهر قطر من رجسها

طلال الضوي(صدى):

قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، في اجتماع قبايل قحطان القطرية: ” أسعد بالوقوف أمامكم وفخور بأن أرى هذا الحفل قد غطى الأرض وملأ هتافه السماء ” .

وتابع: “لو أننا سرينا الليل لأصبحنا على ضفاف الخليج، أنا معكم ليس تعاطفاً مع الشيخ شافي، فالجنسية ورقة لا تضيره ولا تقترب من قيمته”.

وأضاف الشيخ: “نحن المؤسسون لقطر ونحن الذين سنطهرها من رجسها ” .