إلغاء مباراة العين والمزاحميه بسبب سيارة ” الإسعاف ” المزيفه

نواف السالم(صدى):

أوضح نائب رئيس نادي العين سليمان الغامدي، أن إلغاء مباراة العين والمزاحميه، جاء عقب اكتشاف أن سيارة الإسعاف المفترضة ليست سيارة إسعاف؛ الأمر الذي دفع المراقب الإداري لإيقاف المباراة ريثما يتم توفير سيارة إسعاف، لكنها لم تتوافر؛ ما دفع حكم المباراة لإلغائها بعد مرور نصف ساعة على إيقافها.

وتابع الغامدي: تعرض نادي العين لخسائر سبعة آلاف ريال متمثلة في قيمة تذاكر الطيران و٢٥ ألف ريال قيمة السكن لمدة يومين في أحد فنادق الرياض.

يذكر أن مشاركة العين مع المزاحمية مساء اليوم الجمعة كانت ضمن الجولة الخامسة من الدوري، وأن النادي ينتظر ما سيتم إقراره من اتحاد القدم بخصوص هذه المباراة، وتحديد وقت بديل.