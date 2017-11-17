مهرجان الإبل يدعو غير المشاركين للتسجيل الإلكتروني

عادل الحربي(صدى):

وجهت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، للراغبين في التسجيل لجلب إبلهم إلى موقع المهرجان لأغراض البيع والمزادات والفعاليات التراثية والعروض المقدَّمة للزوار، وبيع المستلزمات في سوق الدهناء، إلى التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للمهرجان من هنا .

وقال المتحدث الرسمي للمهرجان سلطان البقمي، إن التسجيل يبدأ بعد غد الأحد 1 / 3 / 1439هـ الموافق 19 / 11 / 2017م، ويستمر لمدة أسبوعين؛ وينتهي في يوم الأحد 15 / 3 / 1439هـ الموافق 3 / 12 / 2017م.

ويعد هذا التسجيل شرطًا أساسيًّا لدخول هذا النوع من الإبل غير المشاركة في مسابقة فئات المزايين إلى منطقة المهرجان.