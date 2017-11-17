حادث تصادم بين هليكوبتر وطائرة مدنية في سماء انجلترا

لندن(صدى):

وقع حادث تصادم اليوم الجمعة، بين طائرة هليكوبتر مع طائرة مدنية في الجو جنوب شرقي إنجلترا، فوق مقاطعة باكينغهامشير.

وأعربت السلطات البريطانية عن خشيتها من سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح نتيجة حادث التصادم.

وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء والطوارئ للبحث عن ضحايا في محيط منزل وادسون مانور، كما أطلقت السلطات طائرة بدون طيار لاستكشاف المكان بحثا عن ناجين.

وضربت الشرطة طوقا أمنيا حول مكان الحادث، حيث يقع المنزل التاريخي الذي تديره عائلة روتشيلد. وأرسلت السلطات فريقا للتحقيق في الحادث إلى المنطقة.

وقال متحدث باسم شرطة وادي التايمز ” إن الضباط موجودون حاليا في موقع الحادث ” ، مشير إلى أن ” القوة تنسق بشأن الاستجابة للحادث الذي وقع في تمام الساعة 12:06 ” بالتوقيت المحلي.