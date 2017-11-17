تقرير: السودان لديها أضخم احتياطي نحاس

الخرطوم(صدى):

كشفت تقرير لشركة حكومية سودانية تعمل في مجال التعدين اليوم الجمعة، امتلاكها منجما يحوي أكبر احتياطي من معدن النحاس في العالم.

وقال نصر الدين الحسين مدير شركة ” أرياب للتعدين ” ، إن منجم (أوتيب) بشرق السودان، يحتوي على أكبر احتياطي من النحاس في العالم، ويقدر بحوالي 5 ملايين طن .

وأوضح مدير الشركة الحكومية ، أن منجم أوتيب يحتوي إلى جانب الاحتياطي الضخم من النحاس، 140 طنا من الذهب، و700 ألف طن من الزنك، بجانب 3 آلاف طن من الفضة”، وفقا لبيان صادر اليوم عن وزارة المعادن السودانية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السودانية وجود أكثر من 30 معدنا بكميات كبيرة في مناطق مختلفة من البلاد، تجعل من استغلالها تجاريا أمرا ممكنا.