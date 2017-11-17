لطيفة الشعلان لوزير الصحة: خدمات المستشفيات أهم من المباني الجديدة
وجهت الدكتورة لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى، نقدا لاذعا إلى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قائلة : إن الوزير يباهي بافتتاح مبانٍ جديدة للمراكز الصحية في الوقت الذي تفتقر فيه المستشفيات لأدوية رئيسية وتخصصات مهمة واختبارات معملية.
وقالت إن ” أزمة الصحة ” تتركز فيما خلف جدران مباني المنشآت الصحية، مشيرة إلى أن بعض مباني المستشفى التخصصي في الرياض تعود للسبعينات لكن خدماتها تضاهي ما هو موجود في الدول المتقدمة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 55 دقيقة
قلنا ذالكلام
اهم شي أعاده الأطباء الي عياداتهم التي هجروها
بالمكاتب الاداريه
ومتابعه ذلك من قبل الجهات الرقابيه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38158 ] نشر منذ 17 دقيقة
ايه عطيه القاز ,,
,, علميه باالعلم لايجيه ماجا غيره ,,
طالب حق[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 10 دقائق
الوزير لايستمع الى كلام المواطنين ومطالبهم ولاحتى لإدارات المستشفيات ومطالبهم يريد ان يلمع مالايلمع حسن اوضاع المستشفيات القائمة