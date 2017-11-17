لطيفة الشعلان لوزير الصحة: خدمات المستشفيات أهم من المباني الجديدة

عادل الحربي(صدى):

وجهت الدكتورة لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى، نقدا لاذعا إلى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قائلة : إن الوزير يباهي بافتتاح مبانٍ جديدة للمراكز الصحية في الوقت الذي تفتقر فيه المستشفيات لأدوية رئيسية وتخصصات مهمة واختبارات معملية.

وقالت إن ” أزمة الصحة ” تتركز فيما خلف جدران مباني المنشآت الصحية، مشيرة إلى أن بعض مباني المستشفى التخصصي في الرياض تعود للسبعينات لكن خدماتها تضاهي ما هو موجود في الدول المتقدمة.