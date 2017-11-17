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لطيفة الشعلان لوزير الصحة: خدمات المستشفيات أهم من المباني الجديدة

لطيفة الشعلان لوزير الصحة: خدمات المستشفيات أهم من المباني الجديدة
عادل الحربي(صدى):

وجهت الدكتورة لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى، نقدا لاذعا إلى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قائلة : إن الوزير يباهي بافتتاح مبانٍ جديدة للمراكز الصحية في الوقت الذي تفتقر فيه المستشفيات لأدوية رئيسية وتخصصات مهمة واختبارات معملية.

وقالت إن ” أزمة الصحة ” تتركز فيما خلف جدران مباني المنشآت الصحية، مشيرة إلى أن بعض مباني المستشفى التخصصي في الرياض تعود للسبعينات لكن خدماتها تضاهي ما هو موجود في الدول المتقدمة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 55 دقيقة

قلنا ذالكلام

اهم شي أعاده الأطباء الي عياداتهم التي هجروها

بالمكاتب الاداريه

ومتابعه ذلك من قبل الجهات الرقابيه

[ عدد التعليقات: 38158 ] نشر منذ 17 دقيقة

ايه عطيه القاز ,,

,, علميه باالعلم لايجيه ماجا غيره ,,

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 10 دقائق

الوزير لايستمع الى كلام المواطنين ومطالبهم ولاحتى لإدارات المستشفيات ومطالبهم يريد ان يلمع مالايلمع حسن اوضاع المستشفيات القائمة

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