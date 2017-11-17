بالفيديو.. إعدام مشجع بدم بارد على ملعب كرة قدم بالمكسيك

مكسيكو(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قتل خلاله أحد المشجعين بدم بارد ضربا بالرصاص عقب مباراة كرة قدم للهواة في مدينة فريسنيلو بالمكسيك ، وفر قاتله وسط أعمال شغب.

وأظهر مقطع الفيديو، اندلاع أعمال عنف عقب نهاية المباراة مباشرة، ، بعد أن اندفعت جماهير الفريق المهزوم إلى أرض الملعب لتهاجم لاعبي الفريق المنتصر الذين كانوا يحتفلون بالفوز في منتصف الملعب.

وفي اللحظة التي كان فيها الضحية، الذي يبدو في مقطع الفيديو والصور في أقصى اليسار مرتديا ملابس حمراء، يحاول قذف لاعبي الفريق المنافس بالحجارة، أطلق القاتل، يرتدي ملابس سوداء، عليه النار مباشرة ليسقطه على أرض الملعب.