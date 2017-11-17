بالفيديو والصور.. رئيس زيمبابوي نائما في أول ظهور له بعد محاولة الانقلاب

هراري(صدى):

ظهر رئيس زيمبابوي روبرت موجابي، نائما في يوم الاحتفال بتخريج طلاب جامعيين، ويعد هذا الظهور الأول لموجابي بعد محاولة الانقلاب الأخيرة من قبل الجيش.

وأظهرت الصور والفيدوهات المتداولة، موجابي مستغرقًا في النوم خلال الاحتفال الوطني بيوم خريجي الجامعات في العاصمة هراري، حيث ارتدى زي الخريجين الملون، إضافة إلى القبعة التقليدية.

يُذكر أنه بعد رفض موجابي الاستقالة من منصبه، طالب أنصاره باستمراره حتى نهاية مدته الرئاسية، مع تمتعه بالحصانة من الملاحقة القضائية، والخروج الآمن ‏لأسرته، إلا أن الشرطة أعطت الضوء الأخضر لخروج المتظاهرين ضده في شوارع زيمبابوي غدا، للضغط عليه ومطالبته بالاستقالة.