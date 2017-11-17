الإطاحة بشاب ابتز فتاة بعد اختراق حسابها
أطاحت شرطة عسير بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بشاب ابتز فتاة وهددها بعد اختراق حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر حساب رئاسة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الشاب تمكن من اختراق حساب الفتاة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم بدأ في ابتزازها، إلا أن شرطة عسير بالتعاون مع الهيئة تمكنت من الإطاحة به، وأحالته إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراء الشرعي بحقه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22662 ] نشر منذ 7 دقائق
هذا سلمكم الله
تاخذونه لوسط البلد ولا سوق الثلثاء
وتركبون ابوه معه ف الباص
يتفرج لتربيتة
وتجلدوووووونه الين مايعض الأرض
جلد مزبووووووووووط
خلوه ماينام على ظهره اسبوع كامل😡😡😡