الإطاحة بشاب ابتز فتاة بعد اختراق حسابها

محمد بن طحيطح(صدى):

أطاحت شرطة عسير بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بشاب ابتز فتاة وهددها بعد اختراق حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر حساب رئاسة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الشاب تمكن من اختراق حساب الفتاة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم بدأ في ابتزازها، إلا أن شرطة عسير بالتعاون مع الهيئة تمكنت من الإطاحة به، وأحالته إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراء الشرعي بحقه.