المعيوف: الهلال لا يخشى منافسيه

طلال الغامدي(صدى):

أوضح عبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي، أهمية دعم جماهير ناديه العاصمي بالحافز الكبير والمؤثر من أجل تجاوز عقبة مواجهة الذهاب والتي وصفها بالصعبة إلا على فريقه.

وأكد المعيوف في حديثه الخاص لـ ” العربية.نت ” : ” الهلال دائماً لا يخشى منافسيه، خصمنا الياباني فريق عنيد ومتمرس في البطولة، لكننا جاهزون تماما لمواجهته وخوض هذا التحدي، البطولة الآسيوية صعبة وقوية، لكن ليس على الهلال ” .

وتابع: ” البطولة الآسيوية حلم وبطولة هامة وغالية لدى كافة اللاعبين، نطمح إلى تحقيقها والتتويج بذهبها ” .