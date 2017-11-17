نجاح أول عملية زرع رأس على جسم إنسان

لندن(صدى):

نجح العلماء في إجراء عملية زرع رأس على جسم إنسان لأول مرة في التاريخ، مبدين استعدادهم لبدء تنفيذ العملية لأشخاص أحياء.

وقالت صحيفة ” الإندبندنت ” البريطانية، إن الجراح سيرجيو كانافيرو، الذي عرف بين الأوساط الطبية بنواياه في إجراء عملية نقل رأس، بات الآن على أتم الاستعداد لتوسيع نطاق انتشار تلك العملية، وذلك بعد أن أكد نجاح تجربته التي استخدم فيها أساليب طبية حديثة.

وقال كانافيرو: ” إن عملية الزرع الناجحة على الجثة تبين أن تقنياته الجديدة التي تم تطويرها لإعادة ربط العمود الفقري والأعصاب والأوعية الدموية للسماح للجثتين بالعيش معًا ستعمل بشكل جيد ” .