نجاح أول عملية زرع رأس على جسم إنسان
نجح العلماء في إجراء عملية زرع رأس على جسم إنسان لأول مرة في التاريخ، مبدين استعدادهم لبدء تنفيذ العملية لأشخاص أحياء.
وقالت صحيفة ” الإندبندنت ” البريطانية، إن الجراح سيرجيو كانافيرو، الذي عرف بين الأوساط الطبية بنواياه في إجراء عملية نقل رأس، بات الآن على أتم الاستعداد لتوسيع نطاق انتشار تلك العملية، وذلك بعد أن أكد نجاح تجربته التي استخدم فيها أساليب طبية حديثة.
وقال كانافيرو: ” إن عملية الزرع الناجحة على الجثة تبين أن تقنياته الجديدة التي تم تطويرها لإعادة ربط العمود الفقري والأعصاب والأوعية الدموية للسماح للجثتين بالعيش معًا ستعمل بشكل جيد ” .
صايد الطرايد[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 1 ساعة
كذب وعند قطع حبل الوريد راح يموت الانسان تلقاي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38158 ] نشر منذ 1 ساعة
لا اظنه صحيح ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21741 ] نشر منذ 46 دقيقة
طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22663 ] نشر منذ 5 دقائق
ملايين العروق فجسم الأنسان
مثل الخيط وأدق
شلون يوصلها ببعضها
حتى لو نجحت العملية
بيكون هناك أخطاء
بدال مايسمع من اذنه
يصير يسمع من خشمه
ويتنفس من عينه
يبوي خلوني مثل منا أحسن🤗🤗🤗