عقبه هضاض متعثره منذ 45سنه

عبدالرحمن المالكي (صدى):

هضاض عقبة تربط بين مراكز بني مالك الحجاز (سراة وتهامة ) وكذلك يستفيد منها الكثير من مدن المملكة وهي أقصر نقطة حيث تربط بين محافظات أضم ومحافظة الليث والقنفذة الساحليتين وقلوة والحجرة والعرضيات في تهامة بمحافظة ميسان والطائف وتربة .

استبشر الأهالي خيرا عندما بدأت إحدى الشركات قبل أعوام! بالعمل على المشروع إلا أن الشركة لم تنجز إلا جزء بسيط وتوقفت عن العمل منذ مايقارب السنتين ؟!

ويطالب الأهالي الجهات المختصة إكمال هذا المشروع الحيوي والهام .