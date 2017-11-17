اللجنة الفنية تعمل على توهج التايكوندو السعودي داخلياً

الرياض(صدى):

جهود حثيثة تبذل داخل أروقة الاتحاد السعودي للتايكوندو وأوضح رئيس اللجنة الفنية الحكم الدولي ثامر عبدالله السعران بأن عمل اللجنة الفنية لا يقتصر على تنظيم البطولات فحسب إنما هو أشمل من ذلك حيث قامت ومنذ إعادة تشكيلها بدراسة العديد من الموضوعات والمقترحات التي تلقتها من المستفيدين من حكام ومدربين وإداريين ومهتمين فوضعت العديد من القواعد والأنظمة منها ما هو قديم وتم الاستمرار عليه والاستفادة منه ومنها ماهو مبتكر وتم تطبيقه وتحديثه ليتماشى مع الأنظمة الدولية والمحلية .

ولعل أبرز ماتم ابتكاره وهو آلية تصنيف المدربين وفق لائحة محددة الذي تم تطبيقه رسمياً الموسم الماضي على أكثر من 190 مدرباً ومساعد مدرب وخلال هذا الموسم تم ترقية مايربو على 25 مدرباً إلى تصنيف أعلى مما يدل على أن تلك الآلية آلت إلى نتائجها وهو تطوير المدربين ذاتياً عبر التحاقهم في الدورات داخلياً وخارجياً وكذلك وضع آلية جديدة لشهادات الأحزمة تم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة دعماً وتحفيزاً لمنتسبيي التايكوندو في المملكة بالإضافة إلى وضع جدول النقاط وتحديثه بعد كل جولة لبث روح التنافس بين الأندية ويتحصل ذوي المراكز المتقدمة على مزايا ومكافئات دون غيرهم كما قامت بدعم درجة البراعم وتعديل بعض اللوائح ومنحهم الفرصة لتقييم مستوياتهم الفنية في الكاروقي والبومسي .

وقد أشاد ” السعران ” بالدور الفعال الذي يقدمه مجلس إدارة الاتحاد ووقوفه على كل صغيرة وكبيرة ذلك من شأنه تطوير التايكوندو بالمملكة برئاسة العميد الركن شداد العمري ونائب الرئيس ابوبكر كردي والادارة التنفيذية وكافة رؤوساء واعضاء اللجان في الاتحاد مبيناً أن الاتحاد حالياً يمر بمرحلة انتقالية سترى نتائجها النور مع مطلع العام القادم 2018 .