الأمير خالد الفيصل يرعى بطولة مكة الثامنة لجمال الجواد العربي

نايف السالم(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تنطلق بطولة منطقة مكة المكرمة الثامنة لجمال الجواد العربي في جدة يومي ٢٧ الى ٢٩ صفر 1439 هـ اضافة الى العرض الخاص لجمال الخيل وذلك بمزرعة الصواري بجدة

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة هشام حسين باشا إن هذه البطولة تحظى بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة

وأضاف الباشا أن البطولة تقام وفقاً للأنظمة والمعايير الدولية التي يتم تطبيقها في مسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة، وهي معتمدة لدى منظمة (إيكاهو) ويقودها حكام معتمدون ومحترفون من دول العالم.