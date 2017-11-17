تعرف علي المواصفات المثالية للنظارات الشمسية لقيادة آمنة

برلين(صدى):

وجهت الهيئة الألمانية للفحص الفني، نصائح على أهمية اصطحاب النظارة الشمسية أثناء القيادة في الخريف والشتاء أيضًا، كي يكون قائد السيارة مستعدًا لمواجهة خطر الإبهار الناجم عن الوضعية المنخفضة للشمس في السماء.

أوضح نادي سيارات أوروبا (ACE) مواصفات النظارة الشمسية المناسبة، أن تكون مُنفذة للضوء بعض الشيء وألا تكون معتمة للغاية، كما ينبغي أن تكون العدسات مانعة للانعكاسات، وألا تكون ذات لون أحمر أو برتقالي أو أزرق.

كما يجب أن تمتاز النظارة بتصميم نحيف للإطار والأذرع، كي لا تحد من مجال الرؤية.

ومن ناحية أخرى، وينبغي ضبط مقعد السيارة على وضعية مرتفعة وإنزال حاجب الشمس.

ويجب زيادة مسافة الأمان مع المركبات، التي تسير في الأمام، والاستعداد لكبح السيارة في أي وقت، وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون الزجاج الأمامي نظيفًا من الداخل والخارج للتمتع برؤية واضحة.