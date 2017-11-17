26 نوفمبر.. موعد صرف رواتب برج القوس

عادل الحربي(صدى):

تقرر صرف رواتب برج القوس، للموظفين، يوم 8 من شهر ربيع الأول المقبل، الموافق 26 نوفمبر الجاري.

وبرج القوس هو البرج التاسع من الأبراج الاثني عشر من دائرة البروج وهو أفضل الأبراج الفلكية حسب الهيئة العالمية للأبراج، متفوقاً بذلك على برج الجدي.

وأصدر مجلس الوزراء، قراره برقم 551 وتاريخ 1437/12/25هـ، والذي بموجبه يتم صرف رواتب موظفي الدولة في اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي.