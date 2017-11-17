26 نوفمبر.. موعد صرف رواتب برج القوس
تقرر صرف رواتب برج القوس، للموظفين، يوم 8 من شهر ربيع الأول المقبل، الموافق 26 نوفمبر الجاري.
وبرج القوس هو البرج التاسع من الأبراج الاثني عشر من دائرة البروج وهو أفضل الأبراج الفلكية حسب الهيئة العالمية للأبراج، متفوقاً بذلك على برج الجدي.
وأصدر مجلس الوزراء، قراره برقم 551 وتاريخ 1437/12/25هـ، والذي بموجبه يتم صرف رواتب موظفي الدولة في اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي.
الحربي[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 3 ساعات
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ،
القوس قوسك والسهام سهامك يالصرافة
مالي على فلوس تودعينها بحسابي قوة
مع وافر المحبة.
فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2286 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايسامح من فكر بهذه الفكرة
الله لايسامحه
كان الناس في راحة فقلب هذه الراحة
إلى طفش وديون
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21741 ] نشر منذ 54 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه عادي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21741 ] نشر منذ 53 دقيقة
يعني ايش الفرق بين 7او 8
رااايق[ عدد التعليقات: 2997 ] نشر منذ 31 دقيقة
بصراحة الرواتب بالأبراج كأنها تقول حظك اليوم **!!! ما دخلت براسي ولاني قادر أفهما **
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الحمد لله أحنا تستلم رواتبنا بالميلادي كل 28 من كل شهر نستلم **
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من غير حسابات لا للأبراج ولا غيرها **
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والحمد لله على كل حال ** و الحمد لله والشكر نعمه التي لا تعد ولا تحصى وعلى كل شئ *****
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11412 ] نشر منذ 25 دقيقة
الابراج ماحبيتها 😭😭بالذات الاسد 😤😤
صار الشهر طويل …مايجي اخره الا يادوب ٣٠٠ ريال
بعكس اول كان بسرعه ينزل الراتب وفيه بركه
من صرنا ع الابراج راحت البركه والله 😥