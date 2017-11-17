بالفيديو.. جمارك مطار الطائف تحبط محاولة تهريب أموال كبيرة
نجحت الجهات الأمنية بمطار الطائف، من إحباط تهريب مبالغ مالية كبيرة كانت مهربة إلى خارج المملكة.
وأخفى المهربون الأموال في أوعية كرتونية ضمن إرسالية بالبريد الجوي، ووصلت الإرسالية إلى المطار ضمن شحنة منقولة عبر إحدى شركات البريد السريع.
هذي الشحنه متجهه الي دبي عن مطار الطائف وتم القبض عليها وهي تابعه لشركة أرامكس .قوه لرجال امننا حفظهم الله pic.twitter.com/PaM6EMH1lR
— (حمد ال منيف)اليامي (@hamad_almunef) November 17, 2017
رااايق[ عدد التعليقات: 2997 ] نشر منذ 3 ساعات
بدأوا بتهريب الأموال ** !!!!!!!!
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إن شاء الله رجال الجمارك والأمن صاحيين لهم ( بارك الله فيهم ) **
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38159 ] نشر منذ 2 ساعتين
امورهم امور عمياء ,,
,, معاد تنفعكم المراوغه فقد كمشتكم الكماشه التي لا إنكاك منها ، حتى تقذفوا قيمة ما افستدموه ,, ولوهو دماً ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38159 ] نشر منذ 2 ساعتين
… لا انفكاك منها ..^^