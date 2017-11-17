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  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

بالفيديو.. جمارك مطار الطائف تحبط محاولة تهريب أموال كبيرة

بالفيديو.. جمارك مطار الطائف تحبط محاولة تهريب أموال كبيرة
عبد العزيز القثامي(صدى):

نجحت الجهات الأمنية بمطار الطائف، من إحباط تهريب مبالغ مالية كبيرة كانت مهربة إلى خارج المملكة.

وأخفى المهربون الأموال في أوعية كرتونية ضمن إرسالية بالبريد الجوي، ووصلت الإرسالية إلى المطار ضمن شحنة منقولة عبر إحدى شركات البريد السريع.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2997 ] نشر منذ 3 ساعات

بدأوا بتهريب الأموال ** !!!!!!!!
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إن شاء الله رجال الجمارك والأمن صاحيين لهم ( بارك الله فيهم ) **

[ عدد التعليقات: 38159 ] نشر منذ 2 ساعتين

امورهم امور عمياء ,,

,, معاد تنفعكم المراوغه فقد كمشتكم الكماشه التي لا إنكاك منها ، حتى تقذفوا قيمة ما افستدموه ,, ولوهو دماً ,,

[ عدد التعليقات: 38159 ] نشر منذ 2 ساعتين

… لا انفكاك منها ..^^

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