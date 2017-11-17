بالفيديو.. جمارك مطار الطائف تحبط محاولة تهريب أموال كبيرة

عبد العزيز القثامي(صدى):

نجحت الجهات الأمنية بمطار الطائف، من إحباط تهريب مبالغ مالية كبيرة كانت مهربة إلى خارج المملكة.

وأخفى المهربون الأموال في أوعية كرتونية ضمن إرسالية بالبريد الجوي، ووصلت الإرسالية إلى المطار ضمن شحنة منقولة عبر إحدى شركات البريد السريع.