انطلاق موديلات متنوعة من مرسيدس في معرض دبي للسيارات

ابوظبي(صدى):

شهد معرض دبي للسيارات انطلاق موديلات عديدة متنوعة منها موديلات مرسيدس التي ظهرت في جناح الشركة الخاص بالمعرض الكبير والتي شهدت اقبال كبير على مشاهدتها وشملت هذه السيارات موديلات انتاجية وموديلات أخرى تجريبية كهربائية, ومن بين الموديلات التي تم طرحها 3 موديلات جديدة تقدم لأول مرة بالشرق الأوسط بجانب تقديم الشركة أكثر من 20 موديل مختلف بالمعرض.

ومن هذه السيارات موديل Project ONE الكهربائية الفائقة التي تأتي بتفنيات AMG والتي تحمل ملامح من سيارات الفورميلا 1 كما تشمل هذه الموديلات التجريبية GT Concept من AMG وهي سيارة كهربائية تحمل جانب رياضي عالي الأداء.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش ، شهاب قرقاش أن هناك اتجاه عام في الامارات في الفترة الأخيرة يرتبط بتراجع وركود المبيعات في الفترة الأخيرة وأكد أن قطاع السيارات في أي مكان يمر بصعود وهبوط وتوقع أن يشهد عام 2018 تطور في المبيعات ونمو مميز فيها وجاءت هذه التصريحات خلال تواجد رجل الأعمال في معرض دبي للسيارات.

وأكد أن أسعار السيارات ستميل للانخفاض في الفترة المقبلة فيما أكد الكثير من مصنعي السيارات أن هناك ضرورة لتقليل أسعار السيارات بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية. وأوضح أن الشركة التي تعتبر وكيل لمرسيدس في دبي والامارات الشمالية من أكبر الشركات التي تحقق مبيعات للصانع الألماني في الشرق الأوسط موضحاً أن هناك اتجاه كبير من قبل الشركة اتجاه واضح من قبل الشركة للتحول للسيارات الكهربائية والهجينة بجانب استخدام تكنولوجيا القيادة الذاتية.