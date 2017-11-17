بالصور.. أعمدة إنارة ذكية تبث الـ ” واي فاي ” بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

شهدت منطقة القصيم نهضة حضارية جديدة، حيث قامت بلدية محافظة عيون الجواء بتركيب أعمدة إنارة ذكية متعددة الأغراض تعمل بالطاقة الشمسية، وتبث خدمة الإنترنت مجاناً.

وأوضح رئيس بلدية عيون الجواء المهندس نداء الحربي، إن الأعمدة تتيح العديد من الخدمات للمتنزهين بالحدائق العامة مثل خدمة الإنترنت عبر الـ ” واي فاي ” مجاناً.

وتابع: أن الأعمدة تحتوي على مخارج لشحن الجوالات، ومكبرات صوت لبث الأذان والعبارات الوطنية والإرشادية، كما أنها تحتوي على مقاعد للجلوس، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن تركيب 8 أعمدة، وسيتم تركيب أعداد أضافية بالحدائق الأخرى بالمحافظة والمراكز التابعة لها.