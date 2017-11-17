بالفيديو.. يوسف الثنيان في المرمى: أرفض لقب الأسطورة

نواف السالم(صدى):

قال يوسف الثنيان عبر برنامج ” المرمى ” الذي يقدمه الزميل بتال القوس، ردًا علي وصفة بالأسطورة: لا أحب هذا اللقب وبالنسبة لي في الهلال اسطورتنا هو سامي الجابر.

وتحدث يوسف الثنيان، عن ذكرياته مع البطولات الاسيوية بعد أن حقق مع الهلال ٦ بطولات، مشيرًا إلي أنه لا زال يذكر اللاعب الكوري في سيئول كنت أتجاوزه بسحبه و لكن أتفاجأ بوجوده مره أخرى أمامي بسبب سرعته العالية.

وأضاف يوسف الثنيان: ” كابوس سيدني علينا أن ننساه و نفكر في هذه البطولة، مؤكدًا أن الهلال الحالي تحسن كثيرًا و في أفضل حالاته، و هذا يحسب للأمير نواف بن سعد.

وأكد الثنيان، علي ثقته الكبيرة في نجوم الهلال، مشيرًا إلي أنه سيتابع النهائي مع الجماهير في المدرجات و كلي ثقة أن الفريق سيحقق نتيجة إيجابية.

الجدير بالذكر إلى أن النجم السابق ‏سامي الجابر تحدث في لقاء سابق مع الزميل علي العلياني، بأن يوسف ‏الثنيان هو أسطورة الكرة السعودية الحقيقي في مشهد يكشف عن سر تنفرد نادي الهلال‬ بالبطولات وعلاقة نجومة ببعضهم في بيئة رياضية منفردة.