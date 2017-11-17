بالفيديو.. يوسف الثنيان في المرمى: أرفض لقب الأسطورة
قال يوسف الثنيان عبر برنامج ” المرمى ” الذي يقدمه الزميل بتال القوس، ردًا علي وصفة بالأسطورة: لا أحب هذا اللقب وبالنسبة لي في الهلال اسطورتنا هو سامي الجابر.
وتحدث يوسف الثنيان، عن ذكرياته مع البطولات الاسيوية بعد أن حقق مع الهلال ٦ بطولات، مشيرًا إلي أنه لا زال يذكر اللاعب الكوري في سيئول كنت أتجاوزه بسحبه و لكن أتفاجأ بوجوده مره أخرى أمامي بسبب سرعته العالية.
وأضاف يوسف الثنيان: ” كابوس سيدني علينا أن ننساه و نفكر في هذه البطولة، مؤكدًا أن الهلال الحالي تحسن كثيرًا و في أفضل حالاته، و هذا يحسب للأمير نواف بن سعد.
وأكد الثنيان، علي ثقته الكبيرة في نجوم الهلال، مشيرًا إلي أنه سيتابع النهائي مع الجماهير في المدرجات و كلي ثقة أن الفريق سيحقق نتيجة إيجابية.
الجدير بالذكر إلى أن النجم السابق سامي الجابر تحدث في لقاء سابق مع الزميل علي العلياني، بأن يوسف الثنيان هو أسطورة الكرة السعودية الحقيقي في مشهد يكشف عن سر تنفرد نادي الهلال بالبطولات وعلاقة نجومة ببعضهم في بيئة رياضية منفردة.
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