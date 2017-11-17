نفاد جميع تذاكر الدرجة الموحدة لمباراة الهلال وأوراوا الياباني

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الهلال عن نفاد جميع تذاكر الدرجة الموحدة لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأوضح الحساب الرسمي للهلال عبر تويتر في تغريدة، اليوم الجمعة، أنه تبّقى تذاكر المنصة والدرجة الممتازة في منافذ البيع المذكورة سابقًا.

وأكد الحساب أن تذاكر الدرجة الممتازة تشمل توفير وجبات ومشروبات باردة لكافة حامليها.

وحدّد الهلال أسعار التذاكر للمباراة التي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، على النحو التالي: الذهبية 7 آلاف ريال، الفضية 4 آلاف، الممتازة 500 ريال، أما التذكرة الموحدة فسعرها 50 ريالًا فقط.