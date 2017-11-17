نفاد جميع تذاكر الدرجة الموحدة لمباراة الهلال وأوراوا الياباني
أعلن نادي الهلال عن نفاد جميع تذاكر الدرجة الموحدة لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وأوضح الحساب الرسمي للهلال عبر تويتر في تغريدة، اليوم الجمعة، أنه تبّقى تذاكر المنصة والدرجة الممتازة في منافذ البيع المذكورة سابقًا.
وأكد الحساب أن تذاكر الدرجة الممتازة تشمل توفير وجبات ومشروبات باردة لكافة حامليها.
وحدّد الهلال أسعار التذاكر للمباراة التي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، على النحو التالي: الذهبية 7 آلاف ريال، الفضية 4 آلاف، الممتازة 500 ريال، أما التذكرة الموحدة فسعرها 50 ريالًا فقط.
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11412 ] نشر منذ 2 ساعتين
حللتم اهلا وطبتم سهلا
ياوفد بلاد الشمس المشرقه 😍😍
فالكم الفوز المشرف باذن الله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3756 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههه مره نفاذ الكمية ومره تمديد فترة شراء التذاكر
شكل الجمهور عارف النتيجة مقدما عشان كذا ما احد اشترى تذاكرهم
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11412 ] نشر منذ 1 ساعة
بقوا لي تذكره لو سمحتوا 😍