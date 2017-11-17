  • الجمعة 17

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. سفارة المملكة بواشنطن تهاجم ” نيويورك تايمز ” حول ما نشر عن الموقوفين

سفارة المملكة بواشنطن تهاجم ” نيويورك تايمز ” حول ما نشر عن الموقوفين

سفارة المملكة بواشنطن تهاجم ” نيويورك تايمز ” حول ما نشر عن الموقوفين
نايف السالم(صدى):

هاجم مدير المكتب الإعلامي في سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، سعود كابلي، صحيفة ” نيويورك تايمز ” المزاعم التي نشرتها حول الموقوفين على ذمة قضايا فساد، وكذلك حول تقديم وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي استشارات للمملكة.

وأكد كابلي، أن مراسل صحيفة ” نيويورك تايمز” لم يُحط السفارة بنية نشره مزاعم حول إساءة المملكة معاملة الموقوفين بتهم الفساد، لافتاً إلى أن السفارة كانت ستنفي هذه المزاعم.

وفيما يتصل بحبيب العادلي، قال كابلي، ” إن ما زعمه مراسل الصحيفة بخصوص تقديم العادلي استشارات للمملكة أمر عارٍ عن الصحة ” .


الوسوم:, , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 38158 ] نشر منذ 2 ساعتين

الغرب والصهاينه والمستغربين والمتصهينين من مجوس وعرب تافهين , يلفقون التهم للملكه ,,

,, نسأل الله ان ينصرنا عليهم وهو نعم المولى ونعم النصير ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *