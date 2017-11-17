سفارة المملكة بواشنطن تهاجم ” نيويورك تايمز ” حول ما نشر عن الموقوفين

نايف السالم(صدى):

هاجم مدير المكتب الإعلامي في سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، سعود كابلي، صحيفة ” نيويورك تايمز ” المزاعم التي نشرتها حول الموقوفين على ذمة قضايا فساد، وكذلك حول تقديم وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي استشارات للمملكة.

وأكد كابلي، أن مراسل صحيفة ” نيويورك تايمز” لم يُحط السفارة بنية نشره مزاعم حول إساءة المملكة معاملة الموقوفين بتهم الفساد، لافتاً إلى أن السفارة كانت ستنفي هذه المزاعم.

وفيما يتصل بحبيب العادلي، قال كابلي، ” إن ما زعمه مراسل الصحيفة بخصوص تقديم العادلي استشارات للمملكة أمر عارٍ عن الصحة ” .