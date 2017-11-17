بالصور.. مراحل تطور طائرات بوينج منذ انطلاقها

واشنطن(صدى):

يعتبر المتخصصون في مجال الطيران أن طائرات ” بوينج 707 ” الأمريكية بداية العصر الذهبي للسفر الجوي التجاري.

ولم تكن شركة بوينج تمتلك سوى أقل من 1% من سوق الطائرات التجارية، في بداية انطلاقها في الخمسينيات، واستطاعت أن تصبح من أكثر الطائرات التجارية نجاحًا خلال فترة الستينيات والسبعينيات أيضًا.

ونشرت سي إن إن تقريرا عن إنجازات الشركة ومراحل التطور التي مرت بها بوينج على مر السنين:

1- بوينج 80: أنتجتها شركة بوينج عام 1928، وهي أول طائرة أمريكية لنقل الركاب عبر رحلات منتظمة، كانت مساحتها تكفي لـ 18 راكبًا فقط وثلاثة أشخاص من طاقم الطائرة، وحمولة وزنها 408 كيلوجرامات، وبلغت تكلفتها 140 ألف دولار. وقد تم تغطية سطح الطائرة، مما جعل الطيارين يشتكون لأنهم كانوا معتادين على القيادة داخل قمرة غير مُغطاة.

2- بوينج 247: تم إطلاق هذه الطائرة للمرة الأولى عام 1933، وهي بمثابة أول طائرة حديثة في العالم، كانت سعتها تكفي لحمل 10 ركاب و3 أعضاء من الطاقم، وطرود وزنها 182 كيلوجراما، كانت الرحلة التي تقطعها من نيويورك إلى لوس أنجلوس تستغرق 20 ساعة.

3- بوينج 413 Clipper: قامت بأول رحلة منتظمة عبر المحيط الأطلسي عام 1939، وكانت سعتها كافية لحمل 74 راكبًا، وقد دُعمت بأجنحة ضخمة للقيام برحلات جوية طويلة المدى من من أمريكا الشمالية عبر المحيط الهادئ إلى آسيا وعبر المحيط الأطلسي إلى أوروبا.

4- بوينج 317 Stratoliner: حلقت للمرة الأولى في 31 ديسمبر 1938، وكانت أول طائرة تجارية ذات مقصورة مكيفة الضغط، بما يسمح بالطيران فوق الغيوم وأثناء الطقس السيئ.

5- بوينج 707:كان الهدف من إنتاج بوينج 707 في الأساس أن تكون طائرة متوسطة المدى، إلا أنها قامت برحلات منتظمة عبر المحيط الأطلسي وقارة أمريكا الشمالية.

6- بوينج 727: انطلقت في أول رحلة لها عام 1963، وكان من المقرر إنتاج 250 طائرة فقط من هذا الطراز، إلا أن الطلب كان كبيرًا عليها، حتى بلغ مجموع ما أنتجته الشركة منها 1832 طائرة بحلول عام 1984، وهي السنة التي توقفت الشركة عن إنتاجها بها.

7- بوينج 737:هي الطائرة الأكثر مبيعًا في العالم، تم إنتاجها عام 1967، كان كل صف من صفوف المقاعد يحتوي على 6 مقاعد، وكان يمكن زيادة عدد مقاعدها بنقل المحركات أسفل الجناح، وقد أصبح وجود قمرة قيادة مكونة من اثنين من طاقم العمل مقياسًا في الطائرات.

8- بوينج 747:تم إطلاق بوينج 747 عام 1966 عندما أعلنت خطوط بان أمريكان العالمية عن طلبها 25 طائرة منها بتكلفة 525 مليون دولار، وبحلول سبتمبر عام 1966 وصلت الطلبات إلى 1.8 مليار دولار. وقد كانت هذه الطائرة أكبر من بوينج 707 بنحو مرتين ونصف المرة، وأول رحلة تجارية قامت بها طائرة 747-100 مع خطوط بان أمريكا كانت عام 1970، وذلك في رحلة من نيويورك إلى لندن.

9- بوينج 777:بدأت رحلاتها عام 1994، وكانت أوسع طائرة في فئتها، وصارت بديلاً لطائرات الجسم العريض في استهلاك الوقود على نحو اقتصادي، خاصة في الرحلات الطويلة.

10- بوينج 787 دريملاينر:أحدثت هذه الطائرة ثورة في تصميم الطائرات، فجسمها البلاستيكي جعل وزنها أخف، كما أنها كانت أكثر كفاءة في استهلاك الوقود بنسبة 20% من الطائرات المماثلة لها في الحجم، كما كان بها نوافذ أكبر.

11- بوينج 777X:تم إطلاقها في معرض دبي للطيران عام 2013، ومن المنتظر أن يستوعب طراز (9X) 400 راكب، وسوف تشتمل التغييرات على الطراز الأصلي 777 أجنحة أكبر وإدخال محرك جنرال إلكتريك الجديد، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج هذا العام، على أن يكون تسليم الدفعة الأولى في 2020.