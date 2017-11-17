الجبير: حزب الله من وضع العراقيل أمام سعد الحريري

نايف السالم(صدى):

طالب وزير الخارجية عادل الجبير، بنزع السلاح من حزب الله لينعم لبنان بالسلام والاستقرار.

وقال الجبير، خلال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني عُقد في مدريد، اليوم الجمعة: إن حزب الله منظمة إرهابية وليس حزبا سياسيا ما دام مسلحا، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لميليشيا حزب الله الإرهابية بالعمل خارج إطار القانون.

وأوضح الجبير أن حزب الله هو الذي وضع العراقيل أمام سعد الحريري وارتهن النظام المصرفي لأنشطته الإرهابية، مؤكدا أن المملكة لطالما كانت داعمة للبنان واتفاق الطائف.