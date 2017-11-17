بالفيديو.. الفنان محمد عبده يؤكد ثقته في فوز الهلال

طلال الغامدي(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لفنان العرب محمد عبده يعلن عن دعمه فريق الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا الذي تقام مباراة الذهاب منه مساء غدٍ السبت.

وأظهر مقطع الفيديو فنان العرب وأحد المعلقين يسأله عن توقعاته في مباراة الهلال مع نظيره أوراوا الياباني، وقال محمد عبده: ” بحول الله، الهلال يكسب ” .

ومن المقرر أن يلاقي الهلال نظيره أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في السابعة وربع مساء غد السبت على ملعب الملك فهد بالرياض، في حين يقام الإياب باليابان، 25 نوفمبر الجاري.