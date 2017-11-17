تمديد موعد انتهاء بيع تذاكر نهائي أبطال اسيا

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت شركة صله الرياضية، عن عن تمديد موعد انتهاء بيع تذاكر مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال واوراوا الياباني، والذي سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت ” صله الرياضية ” عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه ” تم تمديد موعد انتهاء بيع تذاكر نهائي دوري أبطال اسيا بين الهلال وأوراوا، وذلك حتى الساعة ١:٠٠ صباحاً ” .