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تمديد موعد انتهاء بيع تذاكر نهائي أبطال اسيا

تمديد موعد انتهاء بيع تذاكر نهائي أبطال اسيا
طلال الغامدي(صدى):

أعلنت شركة صله الرياضية، عن عن تمديد موعد انتهاء بيع تذاكر مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال واوراوا الياباني، والذي سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت ” صله الرياضية ” عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه ” تم تمديد موعد انتهاء بيع تذاكر نهائي دوري أبطال اسيا بين الهلال وأوراوا، وذلك حتى الساعة ١:٠٠ صباحاً ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3756 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههههههه شكل الجمهور عارف النتيجة مقدما عشان كذا ما احد اشترى تذاكرهم

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