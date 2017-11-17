تمديد موعد انتهاء بيع تذاكر نهائي أبطال اسيا
أعلنت شركة صله الرياضية، عن عن تمديد موعد انتهاء بيع تذاكر مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال واوراوا الياباني، والذي سيكون يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت ” صله الرياضية ” عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه ” تم تمديد موعد انتهاء بيع تذاكر نهائي دوري أبطال اسيا بين الهلال وأوراوا، وذلك حتى الساعة ١:٠٠ صباحاً ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3756 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههه شكل الجمهور عارف النتيجة مقدما عشان كذا ما احد اشترى تذاكرهم