الحريري: إقامتي في المملكة لإجراء مشاورات حول مستقبل لبنان

بيروت(صدى):

نفى سعد الحريري، رئي سالوزراء اللبناني المستقيل، الشائعات التي تتردد حول إقامته في المملكة بشل إجباري، مشيرا إلى أنه يجري مشاورات حول مستقبل لبنان.

وقال الحريري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة : ” إقامتي في المملكة هي من أجل إجراء مشاورات حول مستقبل الوضع في لبنان وعلاقاته بمحيطه العربي ” .

وأضاف: ” كل ما يشاع خلاف ذلك من قصص حول إقامتي ومغادرتي او يتناول وضع عائلتي لا يعدو كونه مجرد شائعات ” .