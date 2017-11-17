عمدة ” ريان الطائف ” : من حق كل مواطن طلب الإثبات من أي وافد

عبد العزيز القثامي(صدى):

أعلن عمدة حي الريان بالطائف، خالد العدواني، أن كل مواطن يستطيع أن يطلب الإثبات من أي وافد يرغب في الركوب معه في مركبته لنقله لأي مكان بالإضافة لطلب الإثبات من الوافدين الراغبين في استئجار منزله؛ حيث يستطيع بهذه الصفة أن يتأكد من نظاميتهم لينقذ نفسه من المسؤولية والعقوبات التي تنتظر المتسترين على المخالفين الذين لا يمتلكون إقامة نظامية.

وأكد عمدة حي الريان، علي ضرورة تفعيل مكاتب العقار لنظام ” شموس ” الأمني، وأن لا يتم تأجير أي وافد إلا بعد حضور الكفيل شخصياً، مبيناً أن هذه الإجراءات النظامية تمنع ظاهرة الهروب من الكفلاء وغيرها.

وقدم ” العدواني ” جزيل شكره وتقديره لإدارة شرطة الطائف وكافة القطاعات الأمنية بالطائف نظير جهودهم الميدانية وتفانيهم في أداء الأعمال الموكلة إليهم بكل كفاءة واقتدار، ومساهمتهم المميزة في بذل كل ما يمكن للحفاظ على أمن الوطن والمواطن.